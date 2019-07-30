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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıslı Türklerle görüştü

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bir grup Kıbrıslı Türkle bir araya geldi.

30.07.2019 17:50 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıslı Türklerle görüştü
GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bir grup Kıbrıslı Türkle bir araya geldi. Güney Kıbrıs'taki Hilton Otel'de yapılan toplantıya Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına katılan Kıbrıslı Türkler, Yunanistan Başbakanı'ndan çözüm yönünde irade göstermesini istedi.

Toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias de hazır bulundu. Görüşme ile ilgili yapılan basın açıklamasında, toplumlararası görüşmelerin, mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler olduğuna dikkat çekildiği belirtildi. Bölünmüşlüğün giderek iki devletli çözüm eğilimine neden olduğu kaydedilen açıklamada, 'Masaya yeni fikirler koyma girişimi, süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir' ifadesi kullanıldı.

'ÇÖZÜM İÇİN BASKI YAPIN'

Görüşmeye katılan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, DHA'ya, "Çok olumlu bir görüşme geçti. Kıbrıs'ta bir çözüm konusundaki irademizi ortaya koyduk. Miçotakis de bu yönde adımlar atacağı mesajını verdi" dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanlığı'ndan Güven Bengihan da, "Bizler, çözüm konusunda hem Mustafa Akıncı'ya, hem de Nikos Anastasiadis'e baskı yapılması yönünde görüşümüzü ortaya koyduk. Federasyon temelinde bir çözümün ihtiyacından bahsettik" dedi. Bengihan, Yunanistan Başbakanı'nın, 'Kıbrıs'ta garantilere ihtiyaç yok' yönündeki açıklamalarını da gerçekçi bulmadıklarını söyledi.



Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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