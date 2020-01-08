Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Libya hükümeti ile anlaşması bizi zor durumda bırakıyor. Libya-Türkiye anlaşması egemenlik haklarımızı ihlal ediyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'DA ÜSTLENDİĞİ GÖREVİ ELEŞTİRDİ

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'ın güvenilir bir müttefik olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği görevi eleştirdi. Türkiye'nin meşru Libya hükümeti ile anlaşmasının Yunanistan'ı çok zor duruma soktuğunu ifade etti.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI İHLAL EDİYOR"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin meşru hükümetin yanında sahaya inmesinden endişe duyarak ''Libya- Türkiye anlaşması egemenlik haklarımızı ihlal ediyor'' açıklamasında bulundu.

TRUMP GEÇİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Başbakanı ile yaptığı basın açıklamasında Libya krizi de gündeme geldi. Bir gazeteci Trump'a Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmediğini sordu. Trump, konuyu Türkiye ve başka ülkelerle de görüştüklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis söze girerek Libya krizine değindi. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına tepki gösterdi, Türkiye'nin Libya'nın içişlerine müdahalesinden kaygı duyduklarını belirtti. Türkiye'nin Libya ile 27 Kasım'da imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşmasını da "hukuk dışı" olarak niteledi. Başkan Trump ise Türkiye ve Libya konusunda yorum yapmadı ve konuyu geçiştirdi.