Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO'dan Türkiye'yi kınamasını istedi

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.

"NATO SESSİZ KALMASIN"

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını belirten Miçotakis "üyelerinin biri açıkça uluslararası hukuku çiğiniyorken ve bir diğer üyeyi karşısında almışken NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" sözlerini kullandı.

"YUNANİSTAN KENDİSİNİ AĞIRBAŞLILIKLA KORUYOR"

Miçotakis üyeler arasında eşit mesafede durmanın bölgede hiç bir zaman gerginlikten yana olmayan Yunanistan'ın aleyhine olduğunu fakat ülkesinin kendisini güvenle, ağırbaşlılıkla ve etkin bir şekilde korumasını bildiğini vurguladı.

YUNAN BAŞBAKAN'IN DERDİ TÜRKİYE

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Türkiye, AB'ye baskı yapmak ve bir taviz elde etmek için göçü araç olarak kullanmaya çalışıyor." sözleri için Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis'in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur. Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa'nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır. Yunanistan'a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz." yanıtını verdi.