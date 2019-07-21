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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum" dedi.

21.07.2019 00:02

Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı. "Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN GÜVEN OYU ALMASI BEKLENİYOR

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çarşamba günü yeni üyelerinin yemin töreniyle açılan Mecliste, hükümet programının tartışılmasının ardından hükümetin güven oyu alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Hükümet, Güncel

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