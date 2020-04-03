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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Makron ve Merkel'e Türkiye ile ilgili mektup

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mektup göndererek, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında yeni bir göçmen anlaşması imzalanmasını, bu kapsamda Türkiye'ye yapılacak maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının...

03.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:48
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Makron ve Merkel'e Türkiye ile ilgili mektup
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mektup göndererek, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında yeni bir göçmen anlaşması imzalanmasını, bu kapsamda Türkiye'ye yapılacak maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalıp çoğalmasıyla doğru orantılı olmasını teklif etti.
Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Miçotakis mektubunda, Avrupa'ya göçmen akınlarının önlenmesinde Türkiye ile iş birliğinin belirleyici rolü bulunduğunu belirterek, AB ile Türkiye arasında, yeni finansman mekanizması oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalanmasını istedi.
Mektubunda, Türkiye'nin mülteci akınlarını tamamen kontrol etme gücüne sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, Ankara'nın sığınmacıları AB'ye karşı baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü.
Miçotakis, AB'den Türkiye'ye maddi desteğin "daha az akınlar için daha çok finans ve daha büyük akınlar için daha az finans" ilkesine dayandırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, Angela Merkel, Yunanistan, Türkiye, Güncel
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