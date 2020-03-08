Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye-AB arasındaki göçmen anlaşması öldü
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 2016 yılından bu yana uygulanan göç anlaşmasının öldüğünü söyledi.
08.03.2020 11:46
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 2016 yılından bu yana uygulanan göç anlaşmasının öldüğünü söyledi. Miçotakis, CNN ile yaptığı röportajda, Türkiye'nin Suriye'de olanlar nedeniyle anlaşmayı tamamen ihlal etmeye karar verdiğini öne sürdü.
Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından, binlerce göçmenin Yunanistan'a sınırına gitmesini ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendiren Miçotakis, bir ay boyunca sığınma başvurularını askıya aldığını açıkladı.
Türkiye'nin Avrupa topraklarına geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından, binlerce göçmenin Yunanistan'a sınırına gitmesini ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendiren Miçotakis, bir ay boyunca sığınma başvurularını askıya aldığını açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Dünya
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