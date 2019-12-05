Haberler » Güncel » Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Türkiye ile ilişkilerdeki zorluklar iyi niyet olduğunda aşılabilir' - Haber

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye ile ilişkilerdeki zorluklar iyi niyet olduğunda aşılabilir"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde zorluklar bulunduğunu ancak bunların iyi niyetle aşılabileceğini söyledi.

05.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:06Yunanistan Başbakanı Miçotakis:
Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde zorluklar bulunduğunu ancak bunların iyi niyetle aşılabileceğini söyledi.
NATO liderleri toplantısı için 'nin başkenti Londra'da bulunan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Yunan basınına değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, "son dönemde Türkiye'nin hareketlerinden kaynaklanan tüm meseleleri masaya yatırdığını" belirterek "Bunlarla ilgili farklılıklar kaydedildi. İki taraf, savunma bakanlıklarının güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerinin devam etmesi konusunda anlaştı." dedi.
Miçotakis, görüşmeyle ilgili Yunan siyasi parti liderlerini bilgilendirmek üzere Dış Politika Yüksek Konseyi'nin acilen toplanması talimatını verdiğini vurgulayarak, "Yunan halkını temin ederim ki Türkiye ile ilişkilerde zorluklar vardı, halen var ve var olacak. Ancak iki tarafta da iyi niyet olduğunda bunlar aşılabilir." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'de yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya da değinen Miçotakis, uluslararası hukuku ihlal eden uluslararası anlaşmaların, NATO'nun iş birliği ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.
Miçotakis, "Ülkemiz komşularından iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgesel güvenliği tehlikeye sokan açıklama ve hareketlerden kaçınarak Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygılı olmalarını bekliyor." diye konuştu.

Yunanistan, İngiltere, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde - Haber
12:12 Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Haber
12:12 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:11 Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı - Haber
12:06 Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:16:57