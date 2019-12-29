Haberler » Ekonomi » Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz - Ekonomi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların yankıları uluslararası arenada sürerken, Yunanistan'dan skandal bir açıklama daha geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözememeleri durumunda BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na gideceklerini söyledi.

29.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:41

'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalayan 'ye karşı harekete geçen Atina'dan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) gidecekleri açıklaması geldi.

Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lahey merkezli ICJ'ye başvuru açıklaması yapmıştı. O dönemde bazı uzmanlar, Libya'da iç savaş yaşandığından Uluslararası Adalet Divanı'nın alacağı kararın bağlayıcı olmayacağı yönünde görüş bildirmişti.

"DİYALOG YOLUYLA ÇÖZEMEZSEK BM'YE GİDECEĞİZ"

'To Vima' gazetesine konuşan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile UMH arasında imzalanan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısından Libya'nın kuzeydoğu kıyısına dek münhasır ekonomik bölge (MEB) kurulması anlamına gelebilecek anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

Ankara ile deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını çözme niyeti beyan eden Miçotakis, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde müzakere etmeyi amaçladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ama şunu açık ve net şekilde söylemeliyiz: Eğer çözüm bulamazsak Yunanistan'ın tespit ettiği anlaşmazlık hakkında Lahey'deki IJC gibi bir uluslararası organın hüküm vermesi gerektiği konusunda uzlaşmalıyız."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:35   Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözemezsek BM'ye gideceğiz - Ekonomi
16:35   TİSK'in yeni yönetimi belirlendi - Ekonomi
16:05   Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek - Ekonomi
15:51   Sandıklı'da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı - Ekonomi
15:10   Emekliler "intibak" istiyor - Ekonomi
14:16   80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı - Ekonomi
11:42   Erdoğan'ın 'jest' çıkışını hatırlatan işçi temsilcisi, sonuçtan memnun değil - Ekonomi
11:25   Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı - Ekonomi
29.12.2019 18:18:43