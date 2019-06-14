Yunanistan Başkonsolosu'ndan Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere birlikte katılan olan Başkonsolos Soultanopoulou ve Başkan Büyükerşen, konser öncesinde bir araya gelerek Türk-Yunan dostluğunun daha da pekiştirilmesi adına fikir alışverişinde bulundu. Eskişehir'e ilk defa geldiğini belirten Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, " İstanbul'da herkes Eskişehir'in güzelliklerinden bahsediyor. Konser için geldiğim Eskişehir'i ben de çok beğendim. Türk-Yunan dostluğu adına gerçekleştirilecek konser ile iki halkın arasına bir bağ kurmuş olacağız. Önümüzdeki süreçlerde de iki halkın dostluğunun pekiştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Nazik ziyareti için Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou'ya teşekkür eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Büyükşehir Belediyesi olarak gerek kardeş şehir ilişkilerimiz gerek kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ile iki ülke halkının buluşmasına vesile olmayı sürdüreceğiz. Kültür, sanat başta olmak üzere her alanda uluslararası iş birliklerine açığız" ifadelerinde bulundu.