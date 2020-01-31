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Yunanistan büyükelçiliği önünde direkli tepki

Yunanistan Büyükelçiliği önünde direkli tepkiANKARA'da, BBP Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan ve beraberindeki bir grup, Yunanistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu alana 2 metrelik bayrak direği bırakarak, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'e tepki gösterdi.

31.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:00
Büyükelçiliği önünde direkli tepki
ANKARA'da, BBP Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan ve beraberindeki bir grup, Yunanistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu alana 2 metrelik bayrak direği bırakarak, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'e tepki gösterdi.
Mahmut Alan ve beraberindeki 5 kişi, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstermek için Yunanistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Burada yanlarında getirdikleri 2 metre uzunluğundaki direkle açıklama yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup bunun üzerine, büyükelçiliğe yaklaşık 300 metre uzaklıkta yol kenarında ellerindeki direkle açıklama yaptı. Mahmut Alan, Yunan vekilin Türk bayrağını yırtarak Türk milletini provoke etmek istediğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Biz bu provokeye gelmiyoruz. Yunan devletine ya da Yunan halkına herhangi bir ithamımız yok. Lakin bizim bayrağımızı yırtan küresel güçlerin dansözlerine de sessiz kalmayacağız. Biz binlerce sene bu coğrafyada bütün din, dil, ırk ayrı olsa da bütün insanları huzur ve barış içinde barındırmış bir milletin torunlarıyız. Ben bu vekile Türk milleti adına bu bayrağın direğini hediye ediyorum. Türk milleti adına bunu buraya getirdik. Tepe tepe kullanabilir. Bayrağımızı yırtmış, direği bizden."
Grup açıklamanın ardından, 2 metrelik direği açıklama yaptıkları alanda kaldırıma bırakarak ayrıldı.
Yunanistan büyükelçiliği önünde direkli tepki

Mahmut Alan, Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA


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