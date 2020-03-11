Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
11.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:35
Yunanistan 'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan, Ankara, Güncel
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı