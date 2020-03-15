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Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti

Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

15.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:30
Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti
Yunanistan 'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Güncel

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