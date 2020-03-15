Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti
Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
15.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:30
Yunanistan 'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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