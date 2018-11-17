Yunanistan'da "17 Kasım"'ın 45. Yıldönümü Kutlamaları Tamamlanıyor

Yunanistan
'da üç gün süren "17 Kasım" kutlamaları bugün Atina Teknik Üniversitesinden Amerika
Büyükelçiliğine yapılacak yürüyüşle tamamlanacak.
Atina'nın merkezinde bulunan Teknik Üniversitesin avlusunu ziyaret eden binlerce kişi hayatlarını kaybeden gençlerin anısına yapılan anıta birer karanfil bıraktı, devlet kurumları ve parti heyetleri çelenkler sundu.
Anmalar, ezilerek can veren gençlerin kanıyla bulanmış Yunan bayrağını taşıyan bir öğrenci heyeti önderliğinde Amerika Büyükelçiliğine doğru yapılacak yürüyüşle sona erecek.
1967 yılında askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı 1973 yılında ayaklanan gençler Atina Teknik Üniversitesinde (Politehnio) toplanmış, halkı rejime tepki göstermesi için teşvik etmişti. 17 Kasım'da askeri kuvvetlerin Üniversite'ye tankla girmesi sonucunda birçok öğrenci hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve tutuklanmıştı.
Yürüyüş esnasında ve sonrasında her yıl olduğu gibi bu yıl da iktidar karşıtı anarşist grupların olay yaratmasını önlemek üzere beş bin polis seferber edildi. Ayrıca metro istasyonları yürüyüş boyunca kapalı kalacak, merkezi yollar trafiğe kapatılacak, merkezdeki dükkanlar gün boyunca kapalı olacak, devlet daireleri polis koruması altına alınacak. - Atina
Amerika Birleşik Devletleri,Yunanistan
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:34