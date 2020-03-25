Yunanistan'da 25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları iptal edildi
Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları iptal edildi.
25.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:27
Yunanistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları iptal edildi. Normalde resmi geçit törenlerinin düzenlendiği 25 Mart günü tıklım tıklım dolan Atina sokaklarında dolaşan kişilerin sayısında önemli ölçüde azalma oldu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Yunanistan, Güncel