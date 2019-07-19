Haberler» Dünya» Haber

Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'ın başkenti Atina, 5,1'lik deprem ile sallandı Yerin 2 kilometre altında oluştuğu belirtilen deprem dolayısıyla kısa süreli panik yaşanırken, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler gerçekleşti.

19.07.2019 14:37

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 14:13'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Depremin başkent Atina'da şiddetli biçimde hissedildiği ve halkın binaları boşalttığı aktarıldı.

CAN VE MAL KAYBI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Deprem dolayısıyla kısa süreli panik yaşanırken, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler gerçekleşti.

FIRTINA FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Yunanistan yaklaşık 10 gün önce sağanak, dolu ve fırtına felaketiyle sarsılmıştı. Yaşanan fırtına sonucunda 2'si çocuk 6 turist hayatını kaybetmiş, 108 kişi de yaralanmıştı.

Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yunanistan, Avrupa, 3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:22   ABD'de hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi
16:02   BULUNAN KADIN CESEDİ HELİKOPTERLE AKÇAKOCA'YA GETİRİLDİ-EK (AKTUEL)
15:59   Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
15:50   Bülent Ecevit KKTC'de anıldı: Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardı
15:49   Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
15:48   Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde patlama
15:41   Orgeneral Küçükakyüz: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz