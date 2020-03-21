Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21.03.2020 04:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 04:38
Yunanistan 'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Deprem, AFAD, Güncel