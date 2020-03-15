Menü
Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü... - Güncel

Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü...

Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

15.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:14
Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü...
Yunanistan 'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. - ATİNA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Güncel
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti