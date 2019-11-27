Haberler » Güncel » Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Haber

Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:22Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü ilk belirlemelere göre, depremin yerel saatle 09.23'te, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında denizde 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Yerel basın, 6,1 büyüklüğündeki depremin 258 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir bölgede şiddetle hissedildiğini duyurdu.
Öte yandan Yunan deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarda, depremin Arnavutluk'ta dün meydana gelen depremle ilgisi bulunmadığını belirtti.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunanistan, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54 Pazaryeri'nde öğrencilere gıda güvenliği semineri
12:54 Bakan Varank açıkladı... Teknoyatırım destek programı yeniden düzenlendi
12:54 Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:54 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (1)
12:54 Denizli torunu için 70 yaşında model oldu
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
20:51 Atlasglobal uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
27.11.2019 12:55:42