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Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti

Yunanistan'da mini-foot maçında Türkiye ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmada, Yunan taraftarların Türkiye karşıtı tezahürat ve açtıkları pankart sonrasında Türk futbolcular sahayı terk etti.

16.10.2019 15:24

Yunanistan'da mini-foot maçında Türkiye karşıtı protestolar nedeniyle Türk futbolcularımız, sahayı terk etti. Yunanistan'da skandal görüntüler gündem oldu! Girit'te Türkiye ve Brezilya arasında oynanan mini-foot maçında Yunan taraftarlar, Türkiye karşıtı pankartlar açtı.

Oyuncuların tam yanına açılan pankartın yanı sıra taraftarlar, Türkiye aleyhine tezahüratlarda bulundu.

MİLLİ FUTBOLCULAR, SAHAYI TERK ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Milli futbolcular ise karşılaşmanın 9. dakikasında bu şartlarda maça devam edemeyeceklerini hakeme belirtti. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti.

Bunun ardından güvenlik güçleri, Yunan taraftarların elinden pankartı aldı ve maç, kaldığı yerden devam etti. Öte yandan maçı Brezilya 1-0 kazandı.

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Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti

Yunanistan, Brezilya, Türkiye, Spor

YORUMLAR(7)
UCUBE:Şu yunanları hiç sevmiyorum. Oldum olası düşmanlıkları var Türklere.
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TÜRKİYEM:MAÇ BU KAZANILIR KAYBEDİLİR KİMSENİN TÜRKİYE HAKKINDA SAÇMA SAPAN PANKARTLAR AÇMASINA İZİN VERİLMEMELİ KURNAZ OLAN SENSİN HER FIRSATTA ÇAMUR ATMAYI İYİ BECERİYORSUNUZ MİKSER GİBİ ÜLKEYİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ AMA AVUCUNUZU YALARSINIZ
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ARİF 13:Türk futtbolculari kaybetmeyi bahane etmedi gerizekali
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TÜRKİYE FOTTBOCULAR İYİ SACMALADİLAR:Zaten Brezilya yeniyordu 1 0 maci kaybediyorduk buresmen kacmak biz 1 0 olsaydig kacarmiydik acaba kurnaz türkfottbocilari
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TÜRKİYE:LA NE YEDİN KAFAN GÜZEL Mİ SENİN BAZI ŞEYLER BAZI ŞEYLERDEN DAHA ÜSTÜNDÜR, MESELA ONUR VE GURUR GİBİ. BUNU BİLSEN İYİ OLUR. . .
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1 0
1235:Beynin üzerine çok fazla oturuyorsun.
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6 0
VATANDAŞ:Sen, sana küfür edilmesinden zevk alıyor olabilirsin ama şerefli Türk futbolcuları doğru olanı yapmışlar.
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