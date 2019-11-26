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Yunanistan'da anayasa değişikliği kabul edildi

Yunanistan'da, anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı parlamentoda yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı.

26.11.2019 01:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 01:02Yunanistan'da anayasa değişikliği kabul edildi
'da, anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı parlamentoda yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı.
Parlamentoda 5 gün süren tartışmalar sonucunda hükümet ve muhalefet arasında 9 maddede değişiklik yapılmasında uzlaşma sağlanırken, muhalefet partilerinin önerdiği bazı değişikliler ise reddedildi.
Kanuna göre, anayasada yapılan değişiklikler; cumhurbaşkanı seçiminin, erken seçim nedeniyle parlamentonun feshinden bağımsız tutulması, bakanlara görev süresi sonunda da tanınan olası suçlardan muafiyet sürecinin iptal edilmesi, milletvekillerinin dokunulmazlığının parlamento çalışmalarıyla sınırlandırılması, yurt dışında yaşayan Yunan vatandaşlarına bulundukları ülkede oy kullanma hakkı tanınması ve bu uygulamanın kolaylaştırılması, vatandaşlara belirli bir sayıda imza toplamaları durumunda parlamentoya kanun tasarısı sunma hakkı tanınması ve vatandaşların belirli bir gelire sahip olmalarının devlet tarafından güvence altına alınması gibi hükümler içeriyor.
Oylama öncesinde ana muhalefet Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA), cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) ülkedeki yabancı askeri üslerin iptal edilmesi ve yeni üslere izin verilmemesine ilişkin yasal değişiklik önerisi ise hükümet tarafından reddedildi.

Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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