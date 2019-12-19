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Yunanistan'da bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltına alındı

Yunanistan'ın Kalamata kentinde bebeğini çöp konteynerine atan kadın, bebeğin kurtarılmasının ardından gözaltına alındı.

19.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:26 Yunanistan'da bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltına alındı
'ın Kalamata kentinde bebeğini çöp konteynerine atan kadın, bebeğin kurtarılmasının ardından gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde dün bir çöp konteynerinde bebek bulundu. Çevre sakini bir kadının uyarısı üzerine bulunan bebek, polis tarafından kurtarıldı.

Bebeği bulan Vassiliki Tsoni, bebeğin kağıttan bir torbanın içinde, çöp konteynerinin derinliklerinde olduğunu söyledi. Tsoni'nin verdiği ifadeye göre, komşular uyarılarını kulak ardı ederek yardım etmeyi reddetti. İki polis memurunun olay yerine ulaşmasının ardından bebek kurtarılabildi.

Kalamata Belediye Başkanı Thanassis Vassilopoulos yaptığı açıklamada, " bulunduğu şanssız durumun içinde şanslıydı. Çünkü çöp toplama kamyonu gecikmişti. Çöp toplama kamyonları çöpü yalnızca almıyorlar, çöpleri sıkıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Polis, şüphelinin bebeğin annesi olduğunu doğruladı. Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşı kadının daha önce cinayete teşebbüsten tutuklandığı iddia edildi. - ATİNA

Yunanistan, Bebek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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