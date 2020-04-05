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Yunanistan'da bir sığınmacı kampı daha karantinaya alındı

Yunanistan'da bir sığınmacıda korona virüs tespit edilmesinin ardından Malakasa'daki sığınmacı kampı karantinaya alındı.

05.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:15
Yunanistan'da bir sığınmacı kampı daha karantinaya alındı
Yunanistan 'da bir sığınmacıda korona virüs tespit edilmesinin ardından Malakasa'daki sığınmacı kampı karantinaya alındı.

Yunanistan'da ikinci sığınmacı kampı da korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki yeni yapılan kapalı tip Malakasa sığınmacı kampının 53 yaşındaki Afgan bir sığınmacıda korona virüs tespit edilmesi sonucu karantinaya alındığı belirtildi. Afgan sığınmacı başkent Atina'da bir hastaneye sevk edilirken, yüzlerce sığınmacının kaldığı kampın 2 hafta boyunca karantina altında kalacağı bildirildi. Sağlık uzmanlarının sığınmacıya virüsün nereden bulaştığını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

Perşembe günü Atina'nın 70 kilometre kuzeyinde yer alan Ritsona'daki sığınmacı kampı, 20 kişide korona vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmıştı. Kamplarda yaklaşık 110 bin kişinin bulunduğu Yunanistan'da yardım kuruluşları, aşırı kalabalık olan sığınmacı kamplarının boşaltılması için hükümete çağrıda bulunuyor. Son verilere göre bin 673 korona virüs vakasının bulunduğu Yunanistan'da, 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti. - ATİNA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'da bir sığınmacı kampı daha karantinaya alındı - Haberler

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