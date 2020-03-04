Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Yunanistan 'a geçen mültecilere yapılan zulümlere her gün bir yenisi ekleniyor. Yunan güvenlik güçleri üzerinde Türk bayrağı bulunan mültecileri darp etti.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE SALDIRDILAR

Yüz binin üzerinde göçmen sınırı geçmeyi başardı ancak bazı göçmenler sınırı geçtiğinde Yunan sınır askerlerine yakalandı. Sınır askerlerine yakalanan bir gruptan bir kişi, Yunan askerlerinin üzerinde Türk bayrağı baskılı tişörtü gördükten sonra dövdüklerini ve paralarını aldıktan sonra tekrar nehre bıraktıklarını söyledi.

BAKAN SOYLU SON RAKAMI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Avrupa'ya gerçekleştirdiği göçle ilgili son rakamı Twitter'dan duyurdu. Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469" dedi.