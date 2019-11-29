Haberler » Güncel » Yunanistan'da darbedilen düzensiz göçmenler Türkiye'de tedavi ediliyor - Haber

Yunanistan'da darbedilen düzensiz göçmenler Türkiye'de tedavi ediliyor

Yunanistan'da darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, Edirne'de tedavi altına alındı.

29.11.2019 08:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:36Yunanistan'da darbedilen düzensiz göçmenler Türkiye'de tedavi ediliyor
'da darbedildikten sonra 'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, 'de tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, sınıra yakın köylerde askeri yasak bölgede aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu Bangladeş, Afganistan, Cezayir ve Pakistan uyruklu 68 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenlerden 6'sının ise darp nedeniyle yaralanmış olduğu belirlendi.
Yaralı düzensiz göçmenlerinde aralarında olduğu 68 kişi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi.
Ayakları ve dizlerindeki darp nedeniyle oluşan yaralanmalar nedeniyle bazı düzensiz göçmenler, hastaneye sevk edildi.
Yaralı düzensiz göçmenler tedavi için hastanede kaldı, diğerleri İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Hastanedeki tedavisi sonrası alçılı kolla çıkan ve vücudunda darp izleri olduğu görülen düzensiz göçmenlerden Rehber Yusufi, Yunanistan'a ayak basması sonrası Yunan güvenlik güçlerinin kendisini döverek Türkiye'ye zorla geri gönderdiğini ileri sürdü. 5 yunan polisinin 2 saat boyunca kendisini darp ettiğini, kolunu kırdığını iddia eden Yusufi, bacakları ve sırtında da darp izleri olduğunu söyledi.

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:54 DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
08:54 Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
08:49 Emine erdoğan trt world citizen insani yardım ödül töreni'ne katıldı
08:42 Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
08:41 Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
08:29 Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de
08:04 Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti
07:48 Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
07:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 08:57:06