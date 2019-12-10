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Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde donarak öldükleri belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros ( ) bölgesinde donarak öldükleri belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.
AA muhabirine konuşan bölgede görev yapan Adli Tıp Uzmanı Pavlos Pavlidis, geçtiğimiz hafta sonu, Evros bölgesinin çeşitli noktalarında donarak öldükleri belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesetlerinin bulunduğunu söyledi.
Pavlidis, yaşları 18 ila 30 olan 6 göçmenden ikisinin kadın olduğu ve Afrika ülkelerinden geldikleri bilgisi paylaştı.
Yunan hükümeti, ekim ayında, Meriç bölgesinden ülkeye giriş yapan düzensiz göçmen sayısındaki artışı önlemek için bölgeye 150 metrelik NATO tipi tel örgü çekileceğini duyurmuştu.

Yunanistan, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

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