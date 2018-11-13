Yunanistan'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Yunanistan
'da düzensiz göçmen taşıyan bir otomobilin polis kontrolünden kaçarken devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Kavala-Selanik karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobil polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken Analipsis köyü yakınlarında devrildi.
Kazada bir kadın sığınmacının hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Selanik yakınlarındaki Vrasna bölgesinde, cuma günü içinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüsün karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpışması sonucu 4 yaşındaki sığınmacı çocuk hayatını kaybetmişti.
Polis,Yunanistan