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Yunanistan'da El. Venizelos kruvaziyeri koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.

02.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:20
Yunanistan'da El. Venizelos kruvaziyeri koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Yunanistan 'ın Pire Limanı'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyerin, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye'deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı'na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
34'ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.
Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampının koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Yunan makamları, kamptaki 20 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle kampa giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Pire Limanı, Yunanistan, İspanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'da El. Venizelos kruvaziyeri koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı - Haberler

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