Yunanistan'da Engellilerden Gösteri

Yunanistan
'ın başkenti Atina'da engelliler ekonomik krizde kesintiye uğrayan maaş ve sosyal yardımların geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden bir araya gelen yüzlerce engelli, önde tekerlekli sandalyeli vatandaşlarla Sintagma Meydanı
'na yürüdü.
Meclis binasının önünde toplanan engelliler, hayat şartlarına ilişkin tepkilerini beyaz eldivenleriyle işaret dilinde attıkları sloganlarla gösterdi.
"Eşit hak istiyoruz", "Her yere ulaşım", "Hukuk devletinin yıkılmasına hayır" şeklinde sloganlar atan grup ayrıca, kemer sıkma önlemleri sebebiyle kaybettikleri sosyal haklarını geri kazanma talebinde bulundu.
Dünya Engelliler Günü,Yunanistan
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:40