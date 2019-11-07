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Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

07.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:33 Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Mora Yarımadası'nın güneyinde bir şehir olan Kalamatı'yı Pazartesi günü fırtına vurdu. Fırtınanın, şehrin Thuria bölgesinde yer alan bir fabrikaya verdiği hasar, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları ve parçaların, araçlara verdiği hasar görüldü. Yerel medya, fırtınanın yarın etkisini kaybetmeye başlayacağını yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları

-Enkaz parçalarının araçlar verdiği hasar

-Park halindeki araçlar

 



Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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