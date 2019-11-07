Haberler » Güncel » Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdıYunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

07.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:43
Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı
Yunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Mora Yarımadası'nın güneyinde bir şehir olan Kalamatı'yı Pazartesi günü fırtına vurdu. Fırtınanın, şehrin Thuria bölgesinde yer alan bir fabrikaya verdiği hasar, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları ve parçaların, araçlara verdiği hasar görüldü. Yerel medya, fırtınanın yarın etkisini kaybetmeye başlayacağını yazdı.
Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

Yunanistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:33   Emlak Vergisinde Son Gün 30 Kasım
17:38   Muş'ta yemek ve tatlı yarışması düzenlendi
17:38   Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
17:38   İstanbul Valiliği: "(İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması) Tüm olgularda saptanan siyanür...
17:38   İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
17:23   Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"
17:21   Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü
16:49   Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil
16:47   Çinli ICBC, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 17:40:09