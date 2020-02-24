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Yunanistan'da ezan sesleri yükseldi

Yunanistan'ın Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi mehter takımı ezan okuyarak, zafer marşları seslendirdi.

24.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:01
'ın Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi mehter takımı ezan okuyarak, zafer marşları seslendirdi.
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi 21 Şubat tarihinde başlayan ve 25 Şubat'ta sona erecek olan Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivaline katıldı. Yunanistan'ın Selanik şehrine bağlı Sakhos ilçesindeki kilise önünde bulunan meydanda gösteri düzenleyen mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı. Mehter takımının marş sırasında ezan okuması Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları duygulandırdı.
Dört gün boyunca Selanik şehrinin farklı noktalarında Gölbaşı Belediyesi mehter takımı tarafından düzenlenen gösteriler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Belediye ekipleri gösterileri izlemeye gelen vatandaşlara Gölbaşı Peygamber Üzümü ve Adıyaman Çiğköftesi ikram edildi.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Bayrağımızı yırtma cüretinde bulunan hadsiz vekile de mehter ekibimiz aracılığıyla en güzel cevabı vermiş olduk. Mehteran ekibimize ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(Ahmet Arslantaş/İHA)
Yunanistan'da ezan sesleri yükseldi

Gölbaşı Belediyesi, Yunanistan, Güncel

Kaynak: İHA


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