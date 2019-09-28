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Yunanistan'da feribot yandı

Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot çıkan yangın nedeniyle acil olarak Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan Igoumenitsa Limanı'na yanaştı.

28.09.2019 16:45
Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot çıkan yangın nedeniyle acil olarak Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan Igoumenitsa Limanı'na yanaştı. İçinde bulunan 600 kişi acil olarak tahliye edildi.
Yunanistan'ın kuzeybatısında sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot gemisi Igoumenitsa Limanı'na yanaştırıldı ve içinde bulunan 600'dan fazla yolcu ve mürettabat tahliye edildi. Gelen bilgilere göre feribotun içerisinde 538 yolcu, 75 mürettebat ve 293 araç bulunuyordu. Yangının vapurun limandan Venedik'e gitmek için ayrılmasından kısa bir süre sonra başladığı bildirildi. Geminin derhal limana geri dönerek yolcuların ve mürettabat ile araçların tahliyesine başlandığı açıklandı.
Yangın başlar başlamaz geminin otomatik yangın söndürme sistemlerinin devreye girdiği ve yangının derhal kontrol altına alındığı belirtildi.
(İHA)
Yunanistan'da feribot yandı

Yunanistan, Güncel

Kaynak: İHA

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