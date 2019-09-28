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Yunanistan'da feribot yandı 613 yolcu tahliye edildi

Yunanistan'da feribot yandı 613 yolcu tahliye edildiYunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı'ndan kalkan 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı.

28.09.2019 22:21
Yunanistan'da feribot yandı 613 yolcu tahliye edildi
Yunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı'ndan kalkan 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı. Feribotun içinde bulunan 613 kişi tahliye edildi.
Yangın, Yunanistan'ın İgumeniça Limanı'ndan İtalya'nın Venedik şehrine yola çıkan 'Olimpiyat Şampiyonu' isimli feribotta çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra feribotun güvertesinden siyah dumanlar yükseldi. Feribot, kalktığı İgumeniça Limanı'na dönerek yolcuları tahliye etti. Yangın sonrasında sahil güvenlik ekipleri hemen feribota müdahale ederek yangını söndürdü.
Feribottan tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yunanistan'da feribot yandı 613 yolcu tahliye edildi

Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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