Yunanistan'da George Floyd için gösteri düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.

01.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:11
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.
Yunanistan Komunist Partisine (KKE) bağlı yüzlerce kişi, ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde toplanarak polis şiddeti ve ırkçılığı protesto etti.
"Kapitalizm nefes alamamak demektir", "Kriz, savaş ve ırkçılık doğuran hiçbir sisteme nefes aldırmayacağız", Floyd için adalet" şeklinde slogan atan göstericiler Floyd'un fotoğraflarını taşıdı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.
Benzer gösteriler, Selanik'te de düzenlendi. Yunanistan’da George Floyd için gösteri düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Güncel, Haber

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