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Yunanistan'da göçmen tartışmaları

Yunanistan'da, ana muhalefet Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) Milletvekili Thodoris Driças, bakanlık görevinde bulunduğu SYRİZA hükümeti döneminde Midilli Adası'ndaki Moria göçmen kampında 6 ayda bir çocuk tecavüzü olayı yaşandığını ileri sürdü.

22.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:36Yunanistan'da göçmen tartışmaları
'da, ana muhalefet Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) Thodoris Driças, bakanlık görevinde bulunduğu SYRİZA hükümeti döneminde Midilli Adası'ndaki Moria göçmen kampında 6 ayda bir çocuk tecavüzü olayı yaşandığını ileri sürdü.
Aleksis Çipras liderliğindeki SYRİZA hükümetinde Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı görevinde bulunan Driças, katıldığı bir televizyon programında SYRİZA'nin göçmen politikasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.
Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) Milletvekili Spiros Karanikola'nın, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün raporlarında, SYRİZA döneminde Moria kampında uyuşturucu, insan ticareti ve küçük çocuklara tecavüz olayları yaşandığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Driças, "Sadece 6 ayda bir defa" ifadesini kullandı.
Program moderatörünün, "Sizce bu (küçük çocuklara 6 ayda bir tecavüz edilmesi), önemsiz mi?" tepkisi üzerine konuyu değiştirmeye çalışan Driças, Denizcilik Bakanı olarak görev yaptığı sırada sorumlu bulunduğu Pire Limanı'nda kimsenin burnunun kanamadığını söyledi.
Driças, programın ardından gelen yoğun tepkiler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, SYRİZA'nın iktidar olduğu dönemde, bu gibi olayları büyüterek siyasi açıdan değerlendirme yönüne gitme yerine engellemeye çalışarak caydırıcı önlemler uyguladığını iddia etti.
Yunan hükümetinin kısa bir süre önce kapatma kararı aldığı Ege adalarındaki 5 göçmen kampından biri olan Midilli'deki Moria kampı, kötü yaşam koşullarıyla biliniyor. 2015'te açılan Moria kampında 3 bin kişilik konaklama alanında yaklaşık 15 bin göçmen kalıyor. Bu sayının üçte birini çocuklar oluşturuyor.

Midilli Adası, Milletvekili, Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA

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