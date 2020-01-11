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Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

Yunan sahil güvenliği, İyon Denizi açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

11.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:50Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

Yunan sahil güvenliği İyoy Denizi açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tekneden 21 kişi kurtarılırken, sahil güvenlik birimleri arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Yunan ajansı ANA-MPA'nın haberine göre göçmenleri taşıyan tekne, Paksos Adası'nın 21 km güneybatısında, su almaya başladıktan bir süre sonra battı.

Bir sahil güvenlik yetkilisi teknede en az 50 göçmenin bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklarken, sabah saat 9.15 sularında teknede bulunan bir kişinin acil hattı arayarak yardım istediğini söyledi.

Bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


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