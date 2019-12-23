Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti

Başkent Atina'daki parlamento binası önünde toplanan feminist gruplar ilk defa geçtiğimiz ay Şili'de söylenen ve 'feministlerin marşı' haline gelen Las Tesis eşliğinde cinsiyete dayalı şiddeti protesto etti.

GÖZLERİNİ SİYAH BANTLA KAPATTILAR

"Nerede olursam olayım ya da ne giyersem giyeyim suç bende değil" diyen göstericiler "Tecavüzcü sensin" şeklinde bağırarak işaret parmaklarıyla ileriyi gösterdi. Dans hareketleri eşliğindeki gösteride birçok kadın gözlerini siyah bantla kapattı ve boyunlarına eşarp taktı.

TÜRKİYE'DE DE YAPILDI

Türkiye'de de kadına yönelik şiddeti ve artan kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda İstanbul ve İzmir'de gösteriler düzenlenmişti.

Ancak bütün dünyada dünyada barışçıl bir ortamda gerçekleşen gösterinin fakat Türkiye'de polis engeline takılması üzerine 'Las Tesis' protestosu Türkiye Büyük Millet meclisi çatısı altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yapıldı.