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Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti

Kadın cinayetlerine karşı Şili'den başlayıp dünyaya yayılan 'Las Tesis' eylemi bu kez Yunanistan yapıldı.

23.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:59

Başkent Atina'daki parlamento binası önünde toplanan feminist gruplar ilk defa geçtiğimiz ay 'de söylenen ve 'feministlerin marşı' haline gelen Las Tesis eşliğinde cinsiyete dayalı şiddeti protesto etti.

GÖZLERİNİ SİYAH BANTLA KAPATTILAR

"Nerede olursam olayım ya da ne giyersem giyeyim suç bende değil" diyen göstericiler "Tecavüzcü sensin" şeklinde bağırarak işaret parmaklarıyla ileriyi gösterdi. Dans hareketleri eşliğindeki gösteride birçok kadın gözlerini siyah bantla kapattı ve boyunlarına eşarp taktı.

TÜRKİYE'DE DE YAPILDI

'de de kadına yönelik şiddeti ve artan kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda İstanbul ve İzmir'de gösteriler düzenlenmişti.

Ancak bütün dünyada dünyada barışçıl bir ortamda gerçekleşen gösterinin fakat Türkiye'de polis engeline takılması üzerine 'Las Tesis' protestosu Türkiye Büyük Millet meclisi çatısı altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yapıldı.

CHPCHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı

İzmirİzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı

Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti

Türkiye, Şili, Dünya, Güncel


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