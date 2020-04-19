Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli gemideki yolculardan 89'u, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

19.04.2020 06:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 06:50
Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de
Yunanistan 'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli gemideki yolculardan 89'u, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale 'deki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik gruptan 89'u, İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Çanakkale'ye getirildi.
Karantinada kalacak 2'si yabancı uyruklu 89 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna yerleştirildi.
Bu arada polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
3 Nisan'da karantinaya alınmışlardı

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El. Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilmiş, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.
Karantina sürelerinin tamamlanması sonrası Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle hareket eden 160 kişilik grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Çanakkale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
ABD’de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Haberler
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Haberler
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan’da görüntülendi Haberler
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da görüntülendi
Ayçiçeğinde gümrük vergisi hasat dönemi boyunca düşürüldü Haberler
Ayçiçeğinde gümrük vergisi hasat dönemi boyunca düşürüldü
Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

07:27: Manisa'da villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin lira ceza kesildi - Haber 07:00: Yunanistan'dan Çanakkale'ye getirilen 89 gemi mürettebatı yurda yerleştirildi - Haber 06:52: Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan... - Haber 06:51: Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı - Haber 06:51: YUNANİSTAN'DAN GETİRİLEN 89 GEMİ MÜRETTEBATI ÇANAKKALE'DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ - Haber 00:26: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok - Haber 23:08: İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı - Haberler 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 20:30: Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum - Haberler 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber