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Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantina altına alınan El. Venizelos isimli kruvaziyer gemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yunanistan'dan gelen son bilgilere toplam 383 yolcusu bulunan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı.

03.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:22

Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen El. Venizelos isimli kruvaziyerin, Yunanistan 'ın Pire Limanı'ndaki karantinası devam ediyor.

Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye'deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı'na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. 34'ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşları da var. Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.

65 TÜRK YOLCUNUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Elde edilen son bilgilere göre, gemide bulunan 160 Türk vatandaşından 65'inde koronavirüs tespit edildi. Korona tespit edilen mürettebat 14 gün boyunca gemide kalacak ve tedavi görecek. Korona tespit edilmeyen Türk vatandaşları ise Atina'daki otellerde 14 gün gözetim altında tutulacak, daha sonra Turkiye'ye gönderilecek.

Yunanistan’da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pire Limanı, Yunanistan, Güncel

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Komşumuz Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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