Yunanistan'da korona virüsten ilk ölüm
Yunanistan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
12.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:22
Yunanistan 'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti. Patras Hastanesi'nde korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir erkeğin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'den dönen 66 yaşındaki Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Karısına da krona virüs teşhisi konduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Hayatını kaybeden kişinin 10 gün önce İsrail'e birlikte gittiği 54 kişilik gruba da korona virüsü teşhisi konduğu açıklandı. - ATİNA
Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti. Patras Hastanesi'nde korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir erkeğin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'den dönen 66 yaşındaki Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Karısına da krona virüs teşhisi konduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Hayatını kaybeden kişinin 10 gün önce İsrail'e birlikte gittiği 54 kişilik gruba da korona virüsü teşhisi konduğu açıklandı. - ATİNA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Patras, 3. Sayfa
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