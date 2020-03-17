Yunanistan'da koronadan 5. ölüm
Yunanistan'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.
17.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:29
Yunanistan 'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüs Yunanistan'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 5'e yükselirken, 35 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısının ise 387'ye ulaştığı aktarıldı.
Öte yandan Yunanistan'da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapılıyor. - ATİNA
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüs Yunanistan'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 5'e yükselirken, 35 yeni vakanın ardından toplam vaka sayısının ise 387'ye ulaştığı aktarıldı.
Öte yandan Yunanistan'da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapılıyor. - ATİNA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Wuhan, Güncel
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