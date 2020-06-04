Yunanistan'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup turizm, gıda ve otelcilik çalışanı, sektörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden olumsuz etkilenmesini protesto etmek amacıyla Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi.

04.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:04
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup turizm, gıda ve otelcilik çalışanı, sektörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden olumsuz etkilenmesini protesto etmek amacıyla Turizm Bakanlığı binasına zorla girdi. Protestocular, Bakan Haris Theoharis ile görüşerek taleplerini iletti.
Mücadeleci İşçi Cephesinin çağrısıyla Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, hükümetten, sektörlerindeki işsizlik ve maaş kesintilerine karşı önlem almasını istedi.
Çalışma Bakanlığının girişindeki duvara "Çünkü biz 400 avro ile yaşayamıyoruz" yazan göstericiler, daha sonra Turizm Bakanlığına yürüdü.
Güvenlik görevlisinin engellemelerine rağmen içeriye giren göstericiler, Bakan Theoharis ile görüşme talebinde bulundu.
Polisin olaya müdahale etmemesi dikkati çekerken Theoharis, bina içinde yaklaşık 1 saat kalan çalışanlardan bir heyeti kabul ederek taleplerini dinledi.
Turizm, gıda ve otelcilik sektörü çalışanları, 28 Mayıs'ta da Çalışma Bakanlığı önünde gösteri yapmış, çalışanlardan bazıları Bakanlığa girmeye çalışınca, polis biber gazıyla karşılık vermişti. Yunanistan’da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Güncel, Haber

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