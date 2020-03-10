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Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi

Tüm dünyaya korku saran koronavirüsle ilgili her tüm ülkeler önlemlerini almayı sürdürüyor. Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 14 gün boyunca ara verildi.

10.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:59
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi

Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.

HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET ETTİ

Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI 89'A YÜKSELDİ

Kovid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan 'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.

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NE OLMUŞTU?

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye yükselmişti.

Etiketler : Körfez İşbirliği Konseyi, fahrettin koca, Yunanistan, Sağlık, Dünya

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