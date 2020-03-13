Yunanistan'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 190'a çıktı
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, 133'den 190'a ulaştı.
13.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:36
Yunanistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, 133'den 190'a ulaştı.
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilias Kikilias ve Bakanlık Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Kovid-19 salgınına ilişkin başkent Atina'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kikilias, "Vatandaşlarımızı korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağımızı söylemiştim ancak aldığımız önlemler vatandaşlarca uygulanmıyor." ifadesini kullandı.
Ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 133'den 190'a ulaştığını bildiren Sözcü Tsiodras ise ülkede hızla yayılan virüs sebebiyle tüm bar, kafe, restoran, spor salonları, kütüphane, müze ve arkeolojik alanların kapatılacağını, sadece market, eczane, fırın ve özel sağlık merkezlerinin açık kalacağını kaydetti.
Yunanistan'da salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde tüm okullarda eğitime 20 Nisan'a kadar ara verilmişti.
Ülkede Kovid-19 salgınında şu ana kadar bir kişi yaşamını yitirdi, mevcut vakalardan beşinin durumu ciddiyetini koruyor.
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilias Kikilias ve Bakanlık Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Kovid-19 salgınına ilişkin başkent Atina'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kikilias, "Vatandaşlarımızı korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağımızı söylemiştim ancak aldığımız önlemler vatandaşlarca uygulanmıyor." ifadesini kullandı.
Ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 133'den 190'a ulaştığını bildiren Sözcü Tsiodras ise ülkede hızla yayılan virüs sebebiyle tüm bar, kafe, restoran, spor salonları, kütüphane, müze ve arkeolojik alanların kapatılacağını, sadece market, eczane, fırın ve özel sağlık merkezlerinin açık kalacağını kaydetti.
Yunanistan'da salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde tüm okullarda eğitime 20 Nisan'a kadar ara verilmişti.
Ülkede Kovid-19 salgınında şu ana kadar bir kişi yaşamını yitirdi, mevcut vakalardan beşinin durumu ciddiyetini koruyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Körfez İşbirliği Konseyi, fahrettin koca, Yunanistan, Güncel
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