07.07.2019 21:08
Haberler» Dünya» Haber

Yunanistan'da maskeli grup, oy sandıklarını çaldı

Yunanistan

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferi ile neticelenen erken seçimde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından maskeli kişilerden oluşan bir grubun, iki seçim merkezine saldırıp oy sandıklarını çaldığı belirtildi.

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferi ile neticelenen erken seçimde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından maskeli kişilerden oluşan bir grubun, iki seçim merkezine saldırıp oy sandıklarını çaldığı belirtildi.
Yunanistan'daki erken seçimler tamamlandıktan sonra Atina'nın merkezinde bulunan Eksarhia bölgesinde yüzü maskeli yaklaşık 10 gençten oluşan bir grup, 2 seçim merkezine gaz bombaları ve taşlarla saldırıp, oy sandıklarını çaldı.
Polisin kovaladığı grubun sandıklarla beraber izlerini kaybettirdiği; arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, sandıkların bulunmaması durumunda gelecek Pazar günü bu seçim merkezlerinde oylama tekrarlanacak.


Kaynak: DHA
Yunanistan, Dünya

Son Dakika Haberleri
21:08   Yunanistan'da maskeli grup, oy sandıklarını çaldı
20:08   Rumlar, 25 turistin taşıdığı Türk plakalı otobüse saldırdı
20:06   Yunanistan'da seçimin galibi Yeni Demokrasi Partisi
19:37   RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi
19:22   Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada
19:13   Yunanistan seçimleri: Sandık çıkış anketlerinde iktidar partisi Syriza geride
19:08   Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem