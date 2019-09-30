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Yunanistan'da mülteci kampında yangın bir çocuk ve kadın öldü

Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Bir çocuk ve kadın öldüYunanistan (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

30.09.2019 11:10
Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Bir çocuk ve kadın öldü
Yunanistan (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.
Yerel medya, mültecilerin yaşam şartlarını protesto ettiği ve polisler arbede yaşadıkları sırada bir konteynırda yangın çıktığını; itfaiyenin geç müdahalesi sonrası bir kadın ve bir çocuğun yanarak can verdiğini duyurdu.
Uluslararası Bağımsız Tıbbi Yardım Organizasyonu da, 3 bin kişi kapasiteli kampta 13 bin kişinin yaşadığını; çıkan yangında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini; 15 kişinin ise çıkan yangında yaralandığını duyurdu.
Yunanistan'da mülteci kampında yangın bir çocuk ve kadın öldü

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Kaynak: DHA

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