Haberler » Güncel » Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu - Haber

Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi'nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.

10.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:21Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında 'da mülteci kampında yaşayan Muhammed 'nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı izlenirken duygusal anlar yaşandı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptı. Konuşmanın ardından "İnsan Hakları Serüveni" adlı video izletildi. Daha sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Haklarımızı Bilelim" oratoryosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "İnsan yeryüzündeki bütün varlıklara egemen olarak dünyaya gelmiştir. Egemen olarak dünyaya gelmesinin asıl sebebi yapıcı bir rol üstlenmesi açısındandır" dedi.

Muhammed Musavi'nin anlattıkları yürek burktu

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir buçuk yıl öğrenim görüp ardından Yunanistan'da bir mülteci kampına giden Muhammed Musavi'nin çekip göndermiş olduğu videoda anlattıkları ise yürek burktu. Okula gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Musavi, "Kampta 2-3 aile yaşıyoruz. Kampın her yerin çamur içerisinde. Hastane yok burada, ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum İmkanım olsa Türkiye'ye geri dönmek isterim" diye konuştu.

Etkinlik, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Simitçi Mercan" adlı tiyatroyu sahnelemeleri ile sona erdi. - ERZİNCAN

Yunanistan, Musavi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:18 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
13:18 Tuşba Belediyesi 2019'u değerlendirdi - Haber
13:18 Afyonkarahisar'da cinsel uyarıcı ürünler sattığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı - Haber
13:13 Bağlar Belediyesi tarafından 'Hoşgeldin bebek' projesi - Haber
13:13 Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:19:57