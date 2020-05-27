Yunanistan'da mülteciler konaklama yardımı için oturma eylemi yaptı

Yunanistan'da konaklama desteğinin sona erecek olması nedeniyle ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler, başkent Atina'da gösteri düzenledi.

27.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:15
Yunanistan'da konaklama desteğinin sona erecek olması nedeniyle ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler, başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) uyguladığı mülteciler için konaklama yardımı içeren programın sona ermesiyle evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler, Atina'daki Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde oturma eylemi yaptı.
Yaklaşık 200 mülteci, "kalacak yer istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak konaklama programının uzatılmasını istedi.
Yunanistan Arap Topluluğu Başkanı Ahmad Mafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bugün buraya kimse evsiz kalmasın diye sesimizi duyurmaya geldik." dedi.
Konaklama programın devam etmesini veya mültecilerin, başka ülkelere gidebilmeleri için gerekli olan seyahat belgelerini alana kadar programın uzatılmasını istediklerini belirten Marif, "Taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yunanistan’da mülteciler konaklama yardımı için oturma eylemi yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Güncel, Haber

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