Yunanistan'da mültecilerden "konaklama yardımı" gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da konaklama desteğinin sona erecek olması nedeniyle evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler, protesto gösterisi düzenledi.

29.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:40
Yunanistan'ın başkenti Atina'da konaklama desteğinin sona erecek olması nedeniyle evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler, protesto gösterisi düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen konaklama programlarının uzatılmasını isteyen mülteciler, Atina'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) ofislerinin bulunduğu binanın önünde toplandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 mülteci, ellerinde "nerede insanlık" yazılı dövizler açtı.
Mülteciler, bir süre oturma eylemi yaptı.
Üç gündür gösterilerine devam eden mülteciler, talepleri yerine getirilene kadar gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.
1 Haziran'dan itibaren evlerden çıkarılacaklar
Öte yandan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, bugün yaptığı açıklamada, mültecilerin, 1 Haziran'dan itibaren kaldıkları evlerden çıkarılacaklarını belirtti.
Tahliye işlemlerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle mayıs sonuna ertelendiğini söyleyen Mitarakis, "Bu, daha fazla geciktirilemez. Mülteciler, bu karar hakkında daha önceden bilgi sahibi edildi." ifadelerini kullandı.
Yunanistan genelinde konaklama programları kapsamında ev, kamp ve otellerde mülteci konumunda bulunan 11 bin 237 kişi, 1 Haziran'dan itibaren evsiz kalma tehlikesi yaşıyor.
Eğer bir çözüm bulunmazsa çok yakın bir zamanda Atina'daki tüm meydan ve parkların evsiz mültecilerle dolup taşacağını belirten ırkçılık karşıtı gruplar, Atina'da şu an kullanılmayan otel ve binaların onarılıp konaklamaları için mültecilere verilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yunanistan’da mültecilerden ’konaklama yardımı’ gösterisi

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan, Güncel, Haber

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