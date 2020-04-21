Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yunanistan'da mültecilerin bulunduğu karantina otelinde 150 vaka

Yunanistan'da karantina altında bulunan mültecilerin kaldığı otelde 150 mültecinin korona virüs testi pozitif çıktı.

21.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:01
Yunanistan'da mültecilerin bulunduğu karantina otelinde 150 vaka
Yunanistan 'da karantina altında bulunan mültecilerin kaldığı otelde 150 mültecinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yunanistan'da Atinaya 150 kilometre mesafede bulunan Kranidi bölgesinde karantinada bulunan ve otelde kalan 470 mülteciden 150'sinin korona virüs testi pozitif çıktı. 28 yaşındaki Somalili hamile bir kadının korona vakası olduğu belirlenmesi üzerine yetkililer geçtiğimiz günlerde test yapmaya başlamıştı. Vatandaşı Koruma Bakanlığının Sivil Savunmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias acilen bölgeye hareket ederek durum hakkında bildi aldı ve toplantılar yapmaya başladı.

Hardalias yaptığı açıklamada, "Paniğe gerek yok ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - ATİNA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››Yunanistan'da mültecilerin bulunduğu karantina otelinde 150 vaka - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I EVLERİNDE KUTLAMAYA HAZIR - Haber 15:39: Gölbaşı'nda ücretsiz maske - Haber 15:38: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Haber 15:38: Bekçi, kara sabanla tarla sürdü - Haber 15:38: Sağlık-Sen Başkanı Ucaş, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber